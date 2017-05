‘Ik heb nooit tegen Ten Cate gezegd dat hij bondscoach zou worden’

Na de aanstelling van Dick Advocaat als bondscoach van het Nederlands elftal en Ruud Gullit als diens assistent, kreeg technisch directeur Hans van Breukelen dinsdagochtend het vuur aan de schenen gelegd van de aanwezige journalisten. Men wilde van de hoed en de rand weten over waarom Henk ten Cate het niet geworden is, terwijl de ex-kandidaat naar eigen zeggen een toezegging had gekregen van Van Breukelen.

“Ik ben verbaasd dat Henk het gevoel had dat hij het zou worden”, vertelde Van Breukelen tijdens de persconferentie. “Ik heb niemand verteld dat iemand het wordt. Want ik was met twee kandidaten in gesprek. Henk wist ook dat ik nog met Dick zou praten. Mijn verhaal is zoals het voor mij gegaan is. Ik kan nooit zeggen dat Henk ten Cate het zou worden.”

De uitspraken van Van Breukelen zijn opmerkelijk, daar een journalist van Voetbal International de telefoongesprekken tussen de technisch directeur en Ten Cate heeft mee mogen luisteren. Ook toen Van Breukelen de vraag kreeg gesteld of de betreffende journalist het dan niet goed gehoord zou hebben, bleef de oud-doelman van PSV ontkennen. “Ik heb nooit tegen Ten Cate gezegd dat hij bondscoach zou worden. Het is onbeschoft om iemand mee te laten luisteren. Ik ben blij dat zo iemand geen bondscoach wordt.”

Van Breukelen gaf aan sms-berichten van Ten Cate bewaard te hebben, maar hij weigert deze openbaar te maken. Op de vraag hoe hij het zou doen wanneer hij het hele proces opnieuw mocht doen, antwoordde Van Breukelen: “Achteraf gezien had ik een dagboek bij moeten houden.”

Hans van Breukelen over Henk ten Cate: "Blij dat hij uiteindelijk geen bondscoach is geworden." pic.twitter.com/eSWJc4ydxc — FOX Sports (@FOXSportsnl) 9 mei 2017