‘Bij een club als United moet je wat meer in mars hebben, Lukaku komt tekort’

Romelu Lukaku kent een succesvol seizoen bij Everton en is nog altijd topscorer van de Premier League, met 24 doelpunten. Naar verluidt gaan Chelsea en Manchester United komende zomer een poging ondernemen om de Belgische spits los te weken bij de the Toffees. Volgens René Meulensteen is Lukaku echter niet goed genoeg voor the Red Devils.

“Begrijp me niet verkeerd, Lukaku maakt een fantastisch seizoen door en hij is een echte doelpuntenmaker. Maar bij een club als Manchester United moet je wat meer in mars hebben”, zegt Meulensteen tegenover talkSPORT. “Hij moet zijn spel aan de bal verbeteren. Dat is waar hij tekort komt, denk ik. Dat is iets wat niet opvalt bij een club als Everton.”

“Maar als je op het allerhoogste niveau speelt, moet je balbehandeling absoluut top zijn”, vervolgt de Nederlander, die lange tijd als assistent was bij Manchester United. “Ja, hij zou wel kracht brengen bij Manchester United. Maar als je kijkt naar de spitsen die Manchester United de afgelopen jaren heeft gehad, past hij daar dan tussen? Ik denk het niet.”