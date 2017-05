‘Hij is de speciale kracht van Chelsea, zoals Cristiano Ronaldo dat bij ons was’

Na de 3-0 overwinning op Middlesbrough heeft Chelsea de Engelse titel voor het grijpen. The Blues hebben een voorsprong van zeven punten op naaste achtervolger Tottenham Hotspur, met nog drie wedstrijden te gaan. Een belangrijke rol is dit seizoen weggelegd voor Eden Hazard en Rio Ferdinand vergelijkt de Belg met Cristiano Ronaldo.

De aanvaller was dit seizoen betrokken bij twintig competitiedoelpunten van Chelsea. Vijftien keer trof Hazard het doel, terwijl hij vijf assists leverde. “Hij is de speciale kracht van Chelsea, zoals Cristiano Ronaldo dat was toen ik bij Manchester United speelde. Als je tegen hem speelt, merk je dat hij precies weet waar de mensen om hem heen staan als hij de bal krijgt. Dat is briljant”, zegt Ferdinand tegenover The Times.

“Patrice Evra is ook wat klein, maar met zijn kracht en snelheid kon hij vleugelspelers domineren. Maar toen hij tegen Hazard stond, dacht je: Wow, Pat. Je wil niet te vaak tegen deze jongen spelen”, vervolgt de oud-verdediger van Manchester United. “Hazard was hetzelfde gebouwd als Evra: klein, sterk en snel. Hij dolde Evra van alle kanten.”