FC Twente legt ‘trainer met de nodige ervaring’ vast voor beloften

Dennis Demmers is de nieuwe trainer van de beloften van FC Twente. De 42-jarige Deventenaar heeft een contract voor twee seizoenen getekend, zo maakt de club uit Enschede maandagochtend via de officiële kanalen bekend.

“We zijn verheugd dat we Dennis hebben kunnen vastleggen. Een trainer met de nodige ervaring, die deze voetbalregio goed kent en verschillende facetten van het vak beheerst. Naast zijn functie bij Jong FC Twente zal Dennis vanaf het komende seizoen ook betrokken zijn bij de scouting”, aldus directeur Jan van Halst op de clubwebsite.

Demmers werkte eerder bij diverse amateurverenigingen, bij Go Ahead Eagles en bij Al-Taewoun in Saudi-Arabië. “Dit is een mooie nieuwe stap die perfect bij mij past”, reageert Demmers, die bij Jong FC Twente de opvolger wordt van Puaul Bosvelt.