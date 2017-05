‘Hij wordt misschien de volgende Ajax-transfer van 20 miljoen plus’

Kasper Dolberg is pas aan zijn eerste seizoen in het eerste elftal van Ajax bezig, maar het valt niet uit te sluiten dat de negentienjarige aanvaller na de zomer ergens anders voetbalt. De belangstelling voor de Deen neemt volgens De Telegraaf ‘ongekende vormen’ aan.

“Ajax' plannen met het Deense talent zijn groot, maar met hem is de volgende twintig miljoen plus, misschien wel dertig miljoen plus transfer aangekondigd. Al mag die wat Ajax betreft pas over enkele seizoenen plaatshebben”, valt er in de analyse van de krant te lezen.

Dolberg heeft nog een contract tot de zomer van 2021 en werd al in verband gebracht met AC Milan, AS Roma, Manchester City, Manchester United en Everton, maar het is onduidelijk in hoeverre de interesse van die clubs serieus is. Dolberg scoorde dit seizoen 21 keer in 45 officiële wedstrijden voor Ajax.