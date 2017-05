Dick Advocaat aangesteld als nieuwe bondscoach; Gullit assistent

De KNVB heeft Dick Advocaat aangesteld als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dit hebben Hans van Breukelen en Jean Paul Decossaux dinsdagochtend bekendgemaakt op een persconferentie. De 69-jarige oefenmeester tekent een contract tot het einde van de WK-kwalificatiereeks, die tot medio november duurt.

Verder zal Ruud Gullit Advocaat gaan assisteren. Het tweetal zal eind mei officieel gepresenteerd worden als het Nederlands elftal een trainingskamp belegt in Portugal en oefenwedstrijden afwerkt tegen Marokko en Ivoorkust. Advocaat en Gullit nemen de taken van Fred Grim over wanneer Fenerbahçe klaar is in de nationale beker.

Advocaat werkte eerder bij Oranje. Tussen 1984 en 1987 was hij assistent van bondscoach Rinus Michels. In 1990 keerde hij terug in dezelfde rol, omdat twee jaar later als bondscoach verder te gaan. Na het WK van 1994 vertrok Advocaat bij de KNVB. In 2002 werd de Hagenaar opnieuw aangesteld als bondscoach, wat hij tot 2002 volhield. In het begin van dit seizoen was Advocaat kortstondig assistent van Danny Blind, maar nadat Fenerbahçe langskwam, besloot hij naar Turkije te vertrekken.





Dick Advocaat boert goed bij Fenerbahçe, maar hoeveel verdienen zijn toekomstige pupillen eigenlijk? En wie verdient 24 keer zoveel als Kenny Tete? ???? Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 9 mei 2017