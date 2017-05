‘Feyenoord was al kampioen en dat zat in hun onderbewustzijn’

Feyenoord hoopte zondag al kampioen te worden, maar verloor met 3-0 van Excelsior en de druk op de laatste wedstrijd is daardoor verder toegenomen. Jeffrey Wijnberg, psycholoog en columnist van De Telegraaf, adviseert de koploper van de Eredivisie om zich even ‘af te sluiten’.

Wijnberg voegt eraan toe dat de technische staf van trainer Giovanni van Bronckhorst zich het beste enkel op het voetbal kan concentreren: “Geen woord over alles eromheen. De huid was al verkocht voordat de beer geschoten was, typisch Nederlands. Feyenoord was al kampioen en dat zat in het onderbewustzijn van de spelers.”

“Voor het brein werd het even too much en dan valt het systeem uit. Het wordt vechten of vluchten door angst, onzekerheid. Dat kan doorslaan in erge overtredingen óf de ballen niet meer goed raken”, besluit Wijnberg. Feyenoord leed overigens de grootste nederlaag in de Eredivisie sinds 17 mei 2015 toen er op bezoek bij PEC Zwolle met 3-0 werd verloren.