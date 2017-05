‘Raiola verdient 49 miljoen aan één transfer; Zlatan blijkt topverdiener’

Paul Pogba maakte in de zomer voor 105 miljoen euro de overstap van Juventus naar Manchester United en in financieel opzicht werd ook Mino Raiola daar niet slechter van. De zaakwaarnemer zou zo’n 25 miljoen euro hebben getoucheerd, maar de commissie bedroeg in werkelijkheid nog 24 milljoen meer.

Dat blijkt uit het door journalisten van Der Spiegel geschreven boek Football Leaks - Die schmutzigen Geschäfte im Profifußball, dat komende donderdag verschijnt. De in Monaco woonachtige Italiaanse Nederlander heeft de bevindingen van de Duitse krant niet willen bevestigen. Raiola heeft de 49 miljoen overigens nog niet helemaal binnen; bepaalde delen van dat bedrag worden over de jaren uitgesmeerd.

Uit het boek blijkt verder dat Zlatan Ibrahimovic de best betaalde voetballer in de Premier League is, want de aanvaller uit Zweden verdient 22,62 miljoen euro bruto per jaar en dat komt neer op zo’n 435.000 euro per week. Door bonussen op basis van doelpunten en assists heeft Ibrahimovic bovendien nog eens 3,39 miljoen kunnen bijschrijven.