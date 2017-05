‘Hoe vaak moet Vilhena nog onterecht geschorst worden?’

Tonny Vilhena kreeg zondag in de uitwedstrijd tegen Excelsior een gele kaart en is daardoor geschorst voor het duel met Heracles Almelo, waarin de koploper van de Eredivisie zich tot kampioen kan kronen. Zaakwaarnemer Yalcin Zöhre stelt in het Algemeen Dagblad dat zijn cliënt er ‘kapot’ van is.

“Eerst vertelt de internationale topscheidsrechter Danny Makkelie dat hij hooguit geel verdiende voor de botsing met Spartaan Mathias Pogba. En toch krijgt hij twee duels schorsing”, aldus Zöhre. “Nu roept een assistent van Kevin Blom zomaar dat een moment van niks een gele kaart waard is. Tonny miste Ajax-uit en nu de kampioenswedstrijd.”

“Bij mij ligt de vraag op de lippen: hoe vaak moet Vilhena nog onterecht worden geschorst?”, besluit Zöhre. De 22-jarige Vilhena kwam dit seizoen in 29 competitiewedstrijden in actie en daarin was hij goed voor vier doelpunten en twee assists.