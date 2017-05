Brands: ‘Bij gekke bedragen moeten we een afweging maken’

Zenit Sint-Petersburg bracht in de winter een bod van circa veertien miljoen euro exclusief variabelen uit op Davy Pröpper, maar dat voorstel werd door PSV van tafel geveegd. De Eindhovenaren mikten op een bedrag van ten minste twintig miljoen en dat wilde Zenit niet betalen. Marcel Brands vond het Russische bod niet slecht.

“Dat was veel geld”, zegt de technisch manager van de nummer drie van de Eredivisie in een interview met De Telegraaf. Hij voegt eraan toe dat hij de strateeg uiteindelijk niet wilde verkopen omdat PSV nog meedeed om de prijzen en heeft dan ook een ‘bewuste keuze’ gemaakt. Bovendien had Pröpper er zelf ook nog een stem in, aldus Brands.

“Pröpper gaf aan ervoor open te staan, maar wel liever na het seizoen. Dan weet je dat je geen rotzooi in de groep krijgt, als je nee zegt. Je kunt het nooit helemaal sturen, maar Pröpper staat niet op het lijstje om hem deze zomer te verkopen. Als er morgen iemand komt met gekke bedragen dan moeten we een afweging gaan maken, zoals we in de winterstop hebben gedaan, maar het is in principe niet onze intentie”, besluit Brands.