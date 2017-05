Roda JC moet (dure) aanwinsten mogelijk alweer verkopen

Roda JC Kerkrade moet voor 15 juni een sluitende begroting inleveren bij de KNVB, maar het is zeer de vraag of dat gaat lukken. Doordat Aleksei Korotaev in de gevangenis zit, kan men niet op de financiële steun van de Rus rekenen.

De Telegraaf schrijft dat Korotaev zo’n twee miljoen euro zou overmaken om de salarissen van de spelers te betalen, maar als dat geld niet gestort wordt, dan is de huidige nummer vijftien van de Eredivisie mogelijk genoodzaakt om (dure) spelers te verkopen.

Roda houdt, zo schrijft het dagblad, rekening met vier scenario’s: twee begrotingen voor de Eredivisie en twee voor de Jupiler League. Als Korotaev echt niet kan bijspringen, dan zal de directie een beroep doen op de huidige eigenaar Frits Schrouff of op een andere investeerder.

In januari werd bekend dat Korotaev van plan was om een deel van de aandelen van Schrouff over te nemen. De Zwitserse Rus besteedde alvast een miljoen op de transfermarkt, waarmee Roda JC negen nieuwe spelers vastlegde. Bij zijn presentatie op 3 februari in Kerkrade stelde Korotaev dat hij met Roda JC de Champions League in wilde, maar een week later werd hij opgepakt vanwege het uitschrijven van een ongedekte cheque.