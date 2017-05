‘Ik vind het ongelooflijk dat hij er niet in staat ten opzichte van Veltman’

Kenny Tete stond tegen Olympique Lyon bij afwezigheid van Joël Veltman in de basis, maar het is de vraag of de rechterverdediger ook komende donderdagavond aan de aftrap mag verschijnen. Veltman keert immers weer terug van een schorsing. Kenneth Perez zou de voorkeur geven aan de 21-jarige Tete.

De Deen zei maandagavond bij FOX Sports dat hij het altijd al in Tete heeft gezien: “Ik roem hem altijd. Ik vind het ongelooflijk dat hij er niet in staat ten opzichte van Veltman. Hij is verdedigend zo veel beter. Met zijn snelheid kan hij veel oplossen en Veltman kan dat niet. Hij is niet zo’n goede back, maar een bepaalde loyaliteit telt ook mee.”

Tete kwam dit seizoen in zeventien officiële wedstrijden in actie en daarin was hij goed voor één doelpunt en één assist. Hij deed ook nog vier keer met de beloften mee in de Jupiler League.