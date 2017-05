Chelsea heeft titel voor het grijpen; De Roon degradeert met ‘Boro’

Chelsea heeft een belangrijke horde genomen op weg naar het kampioenschap. The Blues maakten maandagavond in de 35e speelronde geen fout door met 3-0 te winnen van Middlesbrough, waardoor de voorsprong op Tottenham Hotspur zeven punten bedraagt. Met nog drie speelronden voor de boeg lijkt de titel het team van manager Antonio Conte bijna niet meer te kunnen ontgaan.

De overwinning van Chelsea betekende voor Middlesbrough dat men volgend seizoen niet meer te zien zal zijn in de Premier League, want Boro kan het ‘veilige’ Swansea City niet meer achterhalen. De thuisploeg was van begin af aan de baas op het veld en had al binnen twee minuten op voorsprong kunnen komen, ware het niet dat Brad Guzan een volley van Marcos Alonso tegen de lat tikte. Na een kwart wedstrijd was het uiteindelijk raak: Diego Costa schoof van dichtbij binnen na een ragfijne pass van Cesc Fàbregas.

KNAP! ???? Cesc Fàbregas is de eerste speler die in zes verschillende Premier League-seizoen steeds tien of meer assists heeft gegeven. Geplaatst door voetbalzone op maandag 8 mei 2017

Middlesbrough wist na die 1-0 dat handhaving er waarschijnlijk niet meer in zou zitten en na ruim een half uur spelen werd het ook nog 2-0: Marcos Alonso schoot de bal na een pass van César Azpilicueta via het lichaam van Guzan in het doel. Chelsea was in de tweede helft niet van plan om het rustiger aan te gaan doen, want via Pedro Rodríguez kwam men dicht bij de 3-0: de inzet van de Spanjaard trof de dwarsligger. Chelsea stapelde in de beginfase van de tweede helft werkelijk kans op kans, maar vergat steeds de trekker over te halen.

De supporters moesten na de pauze twintig minuten wachten eer er weer een doelpunt te aanschouwen viel: Nemanja Matic nam de pass van de uitblinkende Fàbregas aan op de borst en het leer verwijnde vervolgens opnieuw door de benen van Guzan in het net. Aan de andere kant hoefde Thibaut Courtois nog maar één keer in actie te komen en Chelsea kon het duel dan ook rustig uitspelen. De koploper kan de eerste plaats komende vrijdag in de uitwedstrijd tegen West Bromwich Albion veiligstellen en sluit het competitieseizoen af tegen Sunderland.