Donny van de Beek komt dit seizoen regelmatig aan spelen toe bij Ajax, maar de twintigjarige middenvelder is er nog niet in geslaagd een basisplaats af te dwingen in het elftal van Peter Bosz. Van de Beek moet in de pikorde voorlopig onder anderen Davy Klaassen voor zich dulden. De jongeling erkent in gesprek met Goal dat een zomerse transfer van de captain hem niet slecht uit zou komen.

Klaassen is bezig aan zijn zesde seizoen bij Ajax en de kans bestaat dat de Oranje-international de Amsterdammers aan het einde van dit seizoen verlaat. "Een vertrek van Klaassen is gunstig voor mij, zo werkt voetbal", weet Van de Beek, die aangeeft zichzelf nog voldoende te kunnen verbeteren. "Ik denk er wel eens over na of ik me wel genoeg heb bewezen ofzo. Dat zijn dingen voor volgend seizoen, dan zal ik er wel moeten staan."

Van de Beek is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2015 zijn officiële debuut in de Europa League-wedstrijd tegen Celtic. Een definitieve doorbraak is vooralsnog uitgebleven voor de rechtspoot, al is hij dit seizoen wel regelmatig invaller onder Bosz. In totaal speelde Van de Beek deze voetbaljaargang 29 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax.