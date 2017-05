Mislukt seizoen voor PSV: ‘Ik hoop dat ze Cocu die vraag gesteld hebben’

PSV kan terugkijken op een mislukt seizoen, want de vereniging uit Eindhoven eindigt op de derde plaats in de Eredivisie, werd in de groepsfase van de Champions League uitgeschakeld en greep verder naast de KNVB-Beker. Ook Harrie Timmermans van de supportersvereniging is ontevreden.

De voorzitter van de vereniging schrijft in zijn blog dat er reden is voor ‘wanhoop’ en hij vraagt zich hardop af hoe het komt dat PSV zoveel verliespunten door gelijke spelen heeft opgelopen. “Daardoor hebben we getalsmatig het kampioenschap verspeeld, maar hoe kan dat?”, aldus Timmermans.

“Ik hoop dat die vraag centraal heeft gestaan in de inmiddels uitgevoerde evaluatie met de technische staf. En ik hoop ook dat daarover inhoudelijk wat meer naar buiten wordt gebracht omdat het anders bij gissen blijft voor ons als supporters. We willen graag een boodschap van hoop en vertrouwen, aldus Timmermans.