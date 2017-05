Aankoop van 35 miljoen valt tegen: ‘Mijn seizoen was niet erg goed’

Bayern München maakte een jaar geleden melding van de komst van Renato Sanches en betaalde 35 miljoen euro voor de middenvelder, en transfersom die door allerhande variabelen nog met 45 miljoen kon oplopen. In zijn eerste seizoen heeft de Portugees echter maar weinig kunnen laten zien in de Allianz-Arena.

De twaalfvoudig international kwam in de Bundesliga zeventien keer in actie en maakte dit seizoen in totaal 903 speelminuten. Hij erkent in een interview met TZ dat het beter moet: “Ik was erg blij dat ik tegen SV Darmstadt weer op het veld stond, want het belangrijkste is dat ik blijf spelen. Ik heb dit seizoen niet veel minuten gemaakt, maar probeer er wel steeds klaar voor te zijn”, aldus de Europees kampioen.

“Eerlijkheidshalve was mijn eerste seizoen hier niet erg goed, zo eerlijk moet je ook zijn”, vervolgt Sanches. “Ik geef echter niet op. Ik ben ervan overtuigd dat het komend seizoen in persoonlijk opzicht beter gaat. Ik had meer van mijn debuutseizoen verwacht, maar het komende seizoen wordt beter. Absoluut.” Sanches tekende bij Bayern een contract tot de zomer van 2021.