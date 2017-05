Real-aankoop duikt mogelijk op in Terborg: ‘De eerste stap is gezet’

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, kortweg Vinícius Júnior, maakt in de zomer van 2018 waarschijnlijk de overstap naar Real Madrid, maar zijn trainer kan of wil dat nog niet bevestigen. Zé Ricardo wil de zestienjarige linksbuiten komend seizoen in ieder geval graag betrekken bij het eerste elftal.

Vinícius, international van Brazilië Onder-16, werd maandag medisch gekeurd bij Flamengo en het rapport van die testen wordt volgens Globo Esporte op verzoek van Real naar de topclub uit Spanje gestuurd. Die zou immers al een bod van 45 miljoen euro op het talent hebben uitgebracht. “Hij gaat volledig deel uitmaken van de selectie”, aldus Zé Ricardo.





FC Barcelona zou al een bod op hem hebben uitgebracht, maar voorlopig schittert de zestienjarige Vinicius Júnior nog in Brazilië!🇧🇷👇 Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 17 januari 2017

“De ontwikkeling van Vinícius moet worden beloond. Hij heeft een eerste stap gezet en mag het nu laten zien in de Braziliaanse competitie. We weten dat dat weer een hoger niveau is, maar we zullen hem er goed op voorbereiden. We hebben verder een grote groep, dus we moeten een en ander kunnen opvangen”, aldus de coach.

Vinícius zou zelf al hebben ingestemd met een transfer naar Real, maar blijft hoe dan ook nog minstens een jaar voor Flamengo spelen. De kans is overigens aanwezig dat hij binnenkort in Nederland te bewonderen valt, want Flamengo doet eind mei mee aan het Terborg Toernooi in de Achterhoek en Vinícius is voor het toernooi ingeschreven. De Braziliaanse club is in de poule ingedeeld bij Manchester United, Ajax Cape Town en De Graafschap.