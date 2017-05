‘De zoektocht naar een nieuwe bondscoach is uitgemond in een lachfilm’

De KNVB zal een dezer dagen vermoedelijk de komst van Dick Advocaat wereldkundig maken. De 69-jarige Hagenees zwaait momenteel nog de scepter bij Fenerbahçe, maar de verwachting is dat Advocaat na afloop van het lopende seizoen in dienst zal treden bij de voetbalbond als bondscoach. Volgens columnist Valentijn Driessen was het de hoogste tijd dat de KNVB duidelijkheid ging verschaffen.

"De soap die hieraan vooraf is gegaan na het ontslag van Danny Blind kan betreffende het Nederlands elftal dan eindelijk worden afgesloten", schrijft hij in De Telegraaf. "Omdat technisch directeur Hans van Breukelen en directeur ad-interim Jean-Paul Decossaux niet over een plan B beschikten, mondden de zoektocht naar een nieuwe bondscoach uit in een lachfilm."

Ruud Gullit gaat naar verluidt als assistent van Advocaat fungeren. "Dinsdag in Zeist gaat het bondsduo proberen een verklaring te geven van het gevolgde traject waarin het achtereenvolgens niet lukte om Louis van Gaal, Frank de Boer, Ronald Koeman, Roger Schmidt en Henk ten Cate vast te leggen", vervolgt Driessen.

De komst van Ten Cate ketste op het laatste moment af. "Als verklaring voor Ten Cate zal worden aangedragen dat de KNVB per se wilde dat Fred Rutten – overigens aangedragen door Ten Cate en niet door de voetbalbond – 'ja’ zou zeggen", denkt Driessen. "Zeist wilde graag een sterke veldtrainer naast Ten Cate en toen Rutten afzegde, zette Van Breukelen ondanks positieve gesprekken van tweemaal vier uur het licht op oranje, waardoor Ten Cate te weinig vertrouwen voelde en afzegde."

Volgens Driessen had de KNVB zichzelf de nodige ellende kunnen besparen. "De technisch directeur had beter eerst Rutten kunnen vragen of hij sowieso interesse had om assistent-bondscoach te worden. Dan had de hele bondscoachsoap tot iets minder imagoschade geleid voor de KNVB."