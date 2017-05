De Graafschap slaat opnieuw toe: ‘Een zeer snelle fysiek sterke verdediger’

Myenty Abena speelt vanaf komend seizoen voor De Graafschap. De 22-jarige centrale verdediger heeft een tweejarig contract getekend, zo maakt de huidige nummer twaalf van de Jupiler League dit seizoen bekend.

“Met de komst van Myenty halen we een zeer snelle en fysiek sterke verdediger naar De Graafschap. Hij is kopsterk en kan zich de komende periode bij ons prima verder ontwikkelen”, aldus manager voetbalzaken Peter Hofstede.

De in Suriname geboren Abena is transfervrij, want zijn contract bij FC Utrecht liep af. Hij speelde dit seizoen in dienst van de beloften 32 wedstrijden in de Jupiler League en daarin kwam hij tot twee doelpunten en twee assists.