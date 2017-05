Politie redt Iraanse dubbelganger Messi van handtekeningenjagers

De Iraanse politie heeft Reza Parastesh afgelopen weekend uit een benarde situatie gered. Hij lijkt als twee druppels water op Lionel Messi, waardoor er chaos uitbrak in de stad Hamadan, in het westen van Iran. Er waren zoveel mensen die met de 25-jarige student op de foto wilden, dat de politie in moest grijpen om de chaos te stoppen.

De vader van Parastesh liet zijn zoon enkele maanden geleden poseren in een shirt van Barcelona. Hij liet vervolgens zijn haar en baard groeien zoals Messi, waardoor hij momenteel sprekend op de Argentijnse superster lijkt. Het levert hem de nodige aandacht op, maar dat liep afgelopen weekeinde dus een beetje uit de hand. Parastesh werd meegenomen naar het politiebureau.

“Mensen zien me echt als de Iraanse Messi en willen dat ik alles nadoe. Als ik me ergens laat zien, zijn mensen echt geschokt. Ik ben blij dat ik mensen gelukkig kan maken, dat geeft me energie”, zei Parastesh onlangs tegen AFP. Het enige waar hij naar eigen zeggen nog aan moet werken, zijn de voetbalkwaliteiten.