‘Virgil heeft een doorlopend contract hier en de leiding wil hem graag houden’

Het lijkt haast niet meer de vraag óf Virgil van Dijk komende zomer vertrekt bij Southampton, maar eerder wanneer en waar naartoe. Onder meer Chelsea, Manchester City, Arsenal en Everton zouden hengelen naar de diensten van de Nederlandse verdediger. Toch denkt Southampton-manager Claude Puel dat Van Dijk ‘gewoon’ bij the Saints blijft.

Van Dijk miste de gehele tweede seizoenshelft wegens een blessure en keert pas volgend seizoen weer terug op het veld. “Het was een vervelende blessure. Maar het gaat nu goed met hem. Hij is geopereerd en kan in het krachthonk gaan werken aan zijn herstel, zodat hij volgend seizoen weer voor ons kan spelen”, zegt Puel op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Arsenal, komende woensdag.

“Hij is onze aanvoerder, een fantastische speler en erg belangrijk voor ons. We moeten tot het begin van volgend seizoen wachten tot we hem weer op het veld zien. Hij heeft een doorlopend contract hier en ik denk dat de leiding hem graag wil houden”, aldus de Franse manager. Voorzitter Ralph Krueger liet in februari al weten dat hij Van Dijk niet ziet vertrekken. “We zien Virgil nergens anders dan in het rood-wit van Southampton.”