Ajax-beul wil hogerop en vertrekt; De Graafschap winkelt in Venlo

De Graafschap heeft zich versterkt met Tim Receveur. De 25-jarige middenvelder werd dit seizoen met VVV-Venlo kampioen van de Eredivisie, maar blijft dus in de Jupiler League. Hij heeft voor één seizoen met een optie op een tweede jaar getekend.

"Met Tim halen wij een multifunctionele middenvelder in huis die potentie heeft. Wij verwachten dat hij zich in Doetinchem verder kan ontwikkelen”, aldus manager voetbalzaken Peter Hofstede op de officiële website van De Superboeren.

Receveur komt uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde later voor NAC Breda, AGOVV Apeldoorn, Almere City FC en dus VVV. In dienst van de Venlonaren kwam hij tot zeventien officiële wedstrijden. Tegenover de komst van Receveur staat het vertrek van onder anderen Bryan Smeets, de man die Ajax vorig seizoen het kampioenschap ontnam.

De middenvelder heeft aangegeven op een hoger niveau te willen spelen en dat geldt ook voor Piotr Parzyszek, maar van de spits was dat reeds bekend. Jasper Heusinkveld, Eric Verstappen, Lion Kaak, Nathaniel Will, Jan Lammers, Luis Pedro, Tim Linthorst, Dean Koolhof en Erik Quekel komen niet in aanmerking voor een nieuw contract, zo communiceert De Graafschap.