Verbieden Feyenoord-huldiging dichtbij: ‘De grens wordt genaderd’

Het schrappen van een eventuele huldiging van Feyenoord is dichtbij. Burgemeester Ahmed Aboutaleb liet zondag weten dat de ongeregeldheden die zich voordeden in het centrum van Rotterdam nog geen gevolgen hebben, maar korpschef Frank Paauw stelt dat de grens genaderd wordt om een huldiging op de Coolsingel te verbieden.

“We doen er alles aan om die huldiging door te laten gaan, maar er zit een grens op. Het wordt een optelsom van afgelopen zondag en aanstaande zondag. Maar dat de grens wel genaderd wordt, dat zal duidelijk zijn”, zegt Paauw tegenover RTV Rijnmond. Bij de ongeregeldheden werden zo’n honderd mensen aangehouden, van wie er zo'n vijftig vrijgelaten zijn.

De Rotterdamse politie weigert voorlopig om cijfers naar buiten te brengen over de precieze politie-inzet, maar volgens schattingen waren er zo’n duizend politiemedewerkers actief. “Het was een mengvorm. Deels relschoppers die je kunt koppelen aan de fans van Feyenoord. Maar er zitten ook aanhoudingen bij die wat meer aan de buitenkant zitten”, aldus Paauw.

Een speciaal team van de politie is bezig om beelden van de rellen te bestuderen, waardoor er nieuwe aanhoudingen verwacht kunnen worden. “Via het straf- en bestuursrecht en via het OM zijn we nu druk bezig om te kijken welke maatregelen we kunnen nemen, ook met het oog op aanstaande zondag.”

Spandoek

Het Rotterdamse Openbaar Ministerie buigt zich momenteel over de foto van een spandoek die zondag opdook op social media. Met het doek zouden Feyenoord-supporters Sjaak Swart doodwensen. “Ik zie de doodsverwensing niet. Alleen namen en vinkjes. En eigenlijk niet eens namen. De suggestie zit er in, maar wat er nou echt staat.. Fraai is het niet", reageert een voorlichtster van het OM tegenover AT5. Swart hoorde zelf via anderen van het spandoek, maar wil er geen woorden aan vuilmaken. “Ik distantieer me van dat soort dingen”, stelt Mister Ajax tegenover de omroep.

Wat een vreselijk spandoek... [via Bart Sanders] Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 7 Mei 2017 om 4:21 PDT