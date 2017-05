Anita hoopt op langer verblijf in Engeland: ‘Maar het is niet aan mij’

Vurnon Anita promoveerde dit seizoen met Newcastle United naar de Premier League. Het contract van de verdediger annex middenvelder loopt komende zomer af, maar Anita hoopt op een langer verblijf bij the Magpies. “Natuurlijk, maar het is niet aan mij. Ik sta overal voor open”, zegt de ex-Ajacied tegenover de Daily Mail.

“Ik zie wel wat er gaat gebeuren. Het zou prachtig zijn als de groep bij elkaar blijft, maar je weet in het voetbal nooit hoe het gaat lopen. Hopelijk kunnen we bij elkaar blijven en naar volgend seizoen toewerken”, stelt Anita, die sinds 2012 bij Newcastle United speelt. Afgelopen seizoen was hij als rechterverdediger geregeld basisspeler in het elftal dat promoveerde naar de Premier League.

“Iedereen heeft hard voor elkaar gewerkt, dat was dit seizoen prachtig om te zien”, vervolgt Anita zijn verhaal. “De emoties waren goed te zien, dit is geweldig voor de club en de stad. Ik heb nu een medaille in mijn collectie, dat is fantastisch. Nu ga ik eerst van mijn vakantie genieten en daarna keer ik hopelijk terug.”