‘Sneijder en De Jong organiseren coup om Galatasaray-trainer weg te krijgen’

Na de 1-3 nederlaag tegen Kasimpasa is het onrustig bij Galatasaray. Trainer Igor Tudor denkt dat Wesley Sneijder, Nigel de Jong, Aurélien Chedjou en Bruma hem weg willen hebben, zo weet Hürriyet te melden. Het viertal zou ook de andere spelers van Galatasaray in opstand brengen tegen de oefenmeester.

Tudor bood na de thuisnederlaag van afgelopen weekeinde zijn ontslag aan, maar de directie van Galatasaray heeft dat volgens diverse Turkse media geweigerd. Men houdt de spelers van CimBom meer verantwoordelijk voor de matige resultaten dit seizoen. Tudor wisselde Bruma afgelopen zaterdag al na achttien minuten, omdat de aanvaller volgens de oefenmeester niet gemotiveerd genoeg speelde.

“Ze hebben zich tegen mij georganiseerd. Ze willen samenspannen om een coup te plegen. Ze gaan zelfs verder: ze proberen andere spelers ook te beïnvloeden”, zegt Tudor over Sneijder, De Jong, Chedjou en Bruma. “Het probleem van Galatasaray is zeker niet de coach. Deze spelers zijn schadelijk voor de club. Als ze deze mentaliteit houden, is het moeilijk om mijn werk uit te blijven voeren.”