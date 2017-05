De Wolf: 'En dan zijn er toch zo'n mannetje of 200 die dingen vernielen'

De dag waarop Feyenoord gehoopt had gehuldigd te worden als kampioen op de Coolsingel, werkt de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst een besloten training af na de met 3-0 verloren wedstrijd tegen Excelsior. Oud-Feyenoorder John de Wolf onderstreept in gesprek met de NOS dat de spelers van de Rotterdammers vooral moeten doen waar ze zich op dit moment het beste bij voelen.

De Wolf werd zelf in 1993 kampioen met Feyenoord. "Ik was zelf als speler en trainer voorstander van een trainingskamp, dat iedereen dezelfde voorbereiding heeft. Maar mocht Feyenoord met de staf, met de spelers, met zijn allen beslissen dat ze vanavond in de tuin van Gio gaan barbecueën dan moeten ze dat doen. Het teambelang is het allerbelangrijkste”, aldus De Wolf.

Na de verloren wedstrijd op Woudestein liep het uit de hand in het centrum van Rotterdam. "Duizenden mensen waren teleurgesteld maar gedragen zich. En dan zijn er toch zo'n mannetje of 200 die dingen vernielen”, aldus De Wolf. “Ik vind ze geen supporters. Ik was ook teleurgesteld, maar heb geen moment gedacht laat ik maar met stenen gaan gooien naar de politie.”