Rashica: ‘Ik weet niet hoe mijn zaakwaarnemer aan die informatie komt’

Tegenover Sport Express liet Altin Lala, de zaakwaarnemer van Milot Rashica, weten dat er de nodige interesse is in zijn cliënt. Hij noemde onder meer de namen van Ajax, PSV, Feyenoord, Napoli en AS Roma, maar Rashica weet naar eigen zeggen van niets. De aanvaller zegt niet per se te hoeven vertrekken bij Vitesse.

“Ik weet echt nergens van”, zegt de Kosovaar in gesprek met de Gelderlander. Hij vindt de namen die genoemd worden wel mooi. “Maar ik lees het ook maar. Ik heb al even geen contact met mijn zaakwaarnemer gehad. Dus ik weet ook niet hoe hij aan die informatie komt. Dat zal ik van hem moeten horen. Het zijn geruchten. Ik zit goed bij Vitesse en heb een contract tot 2018.”

“Ik hoef helemaal niet weg. Komt er in de zomer een transfer, dan komt er een transfer”, vervolgt Rashica zijn verhaal. “Komt er geen transfer, dan voetbal ik bij Vitesse. Meer is er niet. En meer kan ik er ook niet van maken. Ik concentreer me lekker op het voetbal. We willen de competitie mooi afsluiten. De beker is fantastisch, maar het verlies in Utrecht zorgt voor een kater. Die moeten we in de laatste wedstrijd maar wegspoelen.”