‘Met hem krijgt Bayern München er veel aanvallende mogelijkheden bij’

Volgens de Daily Telegraph is Bayern München bereid om 65 miljoen euro neer te leggen om Alexis Sánchez over te nemen van Arsenal. Jens Lehmann denkt dat de Chileen wel bij der Rekordmeister past. “Al is hij niet de typische buitenspeler die ze zoeken”, stelt de oud-doelman tegenover Sky Deutschland.

“Hij trekt graag naar binnen. Ik heb spelers gezien die betere keuzes maken op het veld, maar misschien kan hij dat nog leren. Hij is een straatvoetballer, dat zie je terug op het veld. Het is voor hem niet makkelijk om in een systeem te spelen, maar het zou goed zijn om hem in de Bundesliga te zien”, zegt Lehmann.

“Hij is een speler die in de voetsporen van Franck Ribéry en Arjen Robben kan treden. Voor het doel is hij gevaarlijk en hij kan op verschillende posities uit de voeten”, gaat Lothar Matthäus verder. Hij denkt dat Sánchez in een aanvallend opzicht een perfecte versterking is voor Bayern. “Ze hebben maar één echte spits, Robert Lewandowski. Met Sánchez krijgen ze er veel aanvallende mogelijkheden bij.”