Génésio gelooft in ruime zege op Ajax: ‘Zondag ook drie keer gescoord’

Ajax verdedigt donderdag een 4-1 voorsprong in de halve finales van de Europa League tegen Olympique Lyon. Bruno Génésio, trainer van de Franse club, heeft nog een sprankje hoop dat de finale alsnog bereikt wordt. De overwinning van zondag op Nantes (3-2) toont volgens de coach aan dat zijn ploeg over mentale veerkracht beschikt.

Bij een 3-0 overwinning op Ajax mag Lyon zich finalist noemen. “We moeten niet vergeten dat we vandaag drie keer gescoord hebben. Als we dat donderdag ook doen, hebben we kans om ons te kwalificeren", zegt Génésio in gesprek met L’Équipe.

“We zijn na een achterstand teruggekomen en hebben uiteindelijk gewonnen”, vervolgt de trainer. “We hebben karakter getoond. We moeten ons nu voor tweehonderd procent concentreren op de wedstrijd van donderdag. We zullen volop kansen moeten creëren, maar ook rustig aan de bal blijven en de organisatie intact houden." Met twee assist leverde Memphis Depay zondag een belangrijke bijdrage aan de overwinning.