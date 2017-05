Van Hanegem haalt uit: ‘Ik snap niet dat de KNVB zo iemand terughaalt’

Het lijkt erop dat Dick Advocaat de nieuwe bondscoach wordt. Willem van Hanegem vindt de keuze voor de 69-jarige oefenmeester op zijn zachtst gezegd niet bepaald gelukkig, zo vertelt hij tegenover de NOS. De Kromme houdt Advocaat medeverantwoordelijk voor de huidige situatie bij het Nederlands elftal.

“Hij zal de boel dit keer vast niet in de steek laten, want anders zou hij helemaal gestoord zijn. Kijk, ik heb niks tegen Advocaat, want ik vind het een aardig ventje. Maar het kan niet zo zijn dat je de boel in de steek laat en dat je later gewoon weer ineens tevoorschijn komt. Dat vind ik het meest verschrikkelijke dat je maar voor kan stellen”, zegt Van Hanegem, die vindt dat Advocaat Danny Blind in de steek heeft gelaten.

“Of je Danny Blind nou aardig vindt of niet, hij heeft zijn stinkende best gedaan om Advocaat binnen te halen. En een paar maanden laat die hem in de steek. Daardoor is het een klerezooi geworden”, vertelt de Kromme. Van Hanegem stelt dat Advocaat ook Servië, België en Sunderland heeft laten zitten. “Dus het is niet de eerste keer hè. Ik snap niet dat zo'n grote organisatie als de KNVB zo iemand terughaalt.”

Ronald Koeman zegt in gesprek met de NOS echter dat hij Advocaat best een geschikte tussenpaus vindt. “Voor de resterende wedstrijden WK-kwalificatiereeks. En dan daarna kijken wie de meest geschikte kandidaat is”, stelt de manager van Everton. Hij ziet zichzelf echter niet als nieuwe bondscoach. “Nou ja, ik heb nog een contract voor twee jaar bij Everton. Dus dat is onmogelijk.”