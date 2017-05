Vilhena geschorst na discutabele gele kaart: ‘Het slaat werkelijks nergens op’

Tonny Vilhena kreeg in de wedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord een discutabele gele kaart van scheidsrechter Kevin Blom. Daardoor is de middenvelder geschorst voor het duel met Heracles Almelo, komende zondag. Kenneth Perez zegt tegenover FOX Sports dat hij het belachelijk vindt dat Vilhena op de bon geslingerd werd.

“Hij doet echt werkelijk waar niks. Ik vind het raar, Blom staat er best ver vanaf, misschien dat hij daardoor niet goed ziet wat er gebeurt. Hij ziet gewoon iemand liggen. Dan zal misschien de vierde man iets gezegd hebben. Het slaat werkelijk nergens op. Hij doet helemaal niks”, stelt de Deense analist. “Als je doorloopt en iemand trapt, oké, maar hij stopte zelfs.”

Overigens hoeft de absentie van Vilhena volgens Perez geen nadeel te zijn. “Want dan speelt Kuyt in ieder geval. Ik denk dat ze Kuyt heel goed kunnen gebruiken”, stelt Perez. “Hij is de enige die iets gewonnen heeft, in de absolute top heeft gespeeld en weet wat er wordt gevraagd bij zo'n wedstrijd van komende zondag.”