Conte: ‘Ik denk dat Tottenham een voordeel heeft in vergelijking met Chelsea’

Chelsea kan maandag een hele grote stap naar het kampioenschap zetten. Bij een overwinning op Middlesbrough vergroten the Blues de voorsprong op Tottenham Hotspur naar zeven punten, met nog drie wedstrijden te spelen. Toch stelt Chelsea-manager Antonio Conte dat the Spurs een voordeel hebben ten opzichte van zijn ploeg.

“Dit is mijn eerste seizoen en ik kom veel moeilijkheden tegen. Mauricio Pochettino werkt al drie jaar bij Tottenham en heeft veel veranderd bij de club, hij levert heel goed werk. Ik vind het vrij normaal dat Tottenham met dit team meedoet om de titel. Ik denk dat ze een voordeel hebben in vergelijking met Chelsea”, zegt Conte in gesprek met de BBC.

“Als Chelsea niet zo goed had gepresteerd, was Tottenham vast en zeker kampioen geworden”, vervolgt de Italiaan. “Alleen doordat wij een geweldig seizoen draaien, moeten zij vechten voor de titel. Deze competitie is heel moeilijk. In iedere wedstrijd moet je vechten voor de punten en dat verklaart waarom het als Engelse club niet makkelijk is om ook ver te komen in Europa.”