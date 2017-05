‘We zullen nooit weten hoe we hadden gevoetbald als Frank was gebleven’

Davy Klaassen is bezig aan een ijzersterk seizoen in het shirt van Ajax en lijkt rijp voor de volgende stap in zijn carrière. Onder Frank de Boer groeide de Oranje-international al uit tot steunpilaar van het elftal en met Peter Bosz langs de lijn is Klaassen nog meer in die rol gegroeid.

Waar er onder De Boer vaak kritiek was op de speelwijze van Ajax, is het onder Bosz met name in de tweede seizoenshelft vrijwel wekelijks spectaculair wat de Amsterdammers laten zien. Het lijkt erop dat de wisseling van de wacht Ajax goed heeft gedaan. "Dat weet ik niet”, laat Klaassen optekenen in gesprek met ELF Voetbal. “En we zullen nooit weten hoe we hadden gevoetbald als Frank was gebleven. Oké, misschien was hij er zelf ook wel klaar mee. Uiteindelijk heeft hij een keuze gemaakt. Ik weet zeker dat hij was gebleven als hij het gevoel had gehad dat hij ons naar een hoger plan had kunnen leiden. Maar dat gevoel had hij niet.”

Klaassen ziet veel gelijkenissen tussen de speelwijze van De Boer en Bosz. “Er wordt altijd gezegd dat Peter andere voetbalideeën heeft dan Frank. Natuurlijk hebben ze hun eigen dingetjes, dat merk je wel. Maar ze willen allebei druk zetten, aanvallend spelen. Ze denken redelijk hetzelfde over voetbal. Misschien kun je met Peter wat meer over koetjes en kalfjes ouwehoeren. Frank is wat meer introvert, maar ik heb ze allebei hoog zitten.”