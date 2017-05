Bosz na ruime zege op Go Ahead: ‘Ik ben een beetje somber gestemd’

Ajax maakte zondag tegen Go Ahead Eagles geen fout en won eenvoudig met 4-0. Waar er in Amsterdam een feeststemming heerste, was het tegenovergestelde het geval bij de club uit Deventer. Degradatie is namelijk een feit na zondag en dat stemt ook Peter Bosz somber.

“Het is toch de eerste club waar ik als Apeldoorner mijn eerste seizoenskaart kocht. Ik voel met Go Ahead mee”, vertelt de Ajax-trainer op de clubwebsite. Over de nederlaag van Feyenoord voelde Bosz zich een stuk beter. “Nee, ik vind het niet erg dat ze verloren hebben. Ik ben blij dat het in Rotterdam gunstig is verlopen, zodat het op de laatste speeldag beslist wordt.”

Ajax maakt aanstaande zondag nog altijd kans op het kampioenschap. Als er gewonnen wordt van Willem II en Feyenoord laat punten liggen tegen Heracles Almelo, dan gaat de schaal naar Amsterdam. “Dat is afwachten. Ik weet het niet en jij ook niet. De kans is in ieder geval groter dan voor deze speelronde. Zij hadden twee kansen, dat is er nu nog maar één. De druk zal toenemen. Daar weet deze club alles van. Dat de titel niet vanzelfsprekend binnen is.”

De Amsterdammers hopen op een stunt van Heracles in De Kuip. Bosz en diens assistent Hendrie Krüzen waren in het verleden werkzaam in Almelo. Of de eerste lijntjes met Heracles al zijn gelegd? “Dat laat ik over aan Hendrie. Die heeft nog betere contacten”, aldus Bosz met een knipoog.