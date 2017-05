‘Ik heb er vooral van genoten om Nouri en Kluivert samen te zien spelen’

Op weg naar de return in de halve finales van de Europa League tegen Olympique Lyon gaf Ajax-trainer Peter Bosz een groot aantal vaste basisspelers rust tegen Go Ahead Eagles (4-0). Spelers als Abdelhak Nouri, Justin Kluivert, David Neres, Donny van de Beek en Frenkie de Jong mochten zich laten zien en hebben indruk gemaakt op oud-spits Ruud Geels.

Kluivert tekende voor de openingstreffer, Neres stond met een fraaie assist aan de basis van de 2-0 van Kasper Dolberg en De Jong kopte vlak na zijn invalbeurt de 3-0 binnen. “Er staat op dit moment bij Ajax een fantastische groep en als je dan ziet hoeveel talenten eraan komen... Dat is een groot compliment voor de jeugdopleiding”, aldus Geels in De Telegraaf. “Die jonge gassies gaan mee in de ’flow’ waar Ajax momenteel in zit. Iedereen die erin komt laat zich zien. Ik heb er vooral van genoten om Nouri en Kluivert samen te zien spelen. Die twee letten altijd op elkaar en weten precies wat ze gaan doen wanneer de ploeg in balbezit komt. Je kunt zien dat ze allebei uit de opleiding komen en ze kennen elkaars kwaliteiten.”

Davinson Sánchez, Hakim Ziyech, Lasse Schöne, Amin Younes en Bertrand Traoré werden gespaard voor het duel van donderdagavond, terwijl ook aanvoerder Davy Klaassen na 45 minuten gewisseld werd. “Je ziet vandaag dat er een sterke lichting achter zit”, aldus Geels. “Een speler als Davy Klaassen is eigenlijk nu al de routinier van de club. Ik denk niet dat hij komende zomer zal vertrekken, maar mocht dit wel het geval zijn dan beschikt Ajax over voldoende talenten om de rol van Klaassen over te nemen.”

De oud-Ajacied vindt het mooi om te zien dat Bosz de Ajax-talenten de kans geeft. “Die jongens tonen nu aan dat ze ook fysiek mee kunnen in het eerste elftal. Zij gaan er wel komen. Als je dan bedenkt dat zij ook allemaal een waarde vertegenwoordigen, ziet de toekomst van Ajax er heel mooi uit. Wanneer spelers vertrekken, staan de volgende klaar. Dat is ook wat Johan Cruijff voor ogen had met zijn fluwelen revolutie.”