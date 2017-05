Topschutter waarschuwt oude club: ‘Ik ga zeker scoren in De Kuip’

Samuel Armenteros zit met negentien doelpunten topscorer Nicolai Jörgensen, die op 21 treffers staat, op de hielen en als het aan de Zweed ligt, verkleint hij het gat aankomende zondag in de laatste wedstrijd van het seizoen. Heracles Almelo treft Feyenoord dan in De Kuip in een wedstrijd die het kampioenschap voor de Rotterdammers op kan leveren.

Armenteros heeft een verleden bij Feyenoord, hij speelde een jaar op huurbasis voor de club, en denkt daar nog graag aan terug: “Feyenoord blijft bijzonder voor mij. Het is mooi om een titelduel mee te maken. Zeker omdat Feyenoord mijn oude club is. Daar heb ik zeker een bijzonder gevoel bij. Ik heb nog veel liefde voor de club en de mensen die er rondlopen”, vertelt hij in gesprek met FOX Sports.

Armenteros gunt Feyenoord dan ook de titel, maar weet ook dat er voor Heracles nog deelname aan de play-offs voor Europees voetbal op het spel staat: “Hopelijk wordt het een goede wedstrijd. Als het aan mij ligt ga ik zeker scoren in De Kuip. Ik ben spits en ik wil doelpunten maken.”