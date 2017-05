Update: Go Ahead stelt opvolger Maaskant aan: ‘Vernieuwen, durven, presteren’

Leon Vlemmings is komend seizoen trainer van Go Ahead Eagles. Hij volgt Robert Maaskant op bij de degradant en moet de club uit Deventer weer terug naar de Eredivisie zien te leiden. Dat meldt Voetbal International maandag. Go Ahead degradeerde zondag naar de Jupiler League na een 4-0 nederlaag tegen Ajax.

Technisch manager Dennis Bekking wilde een innovatieve trainer en hij denkt die met de 47-jarige Vlemmings in huis te hebben gehaald. Volgens het eerder genoemde medium hanteert Vlemmings een procesmatige werkwijze, waarbij hij veel data gebruikt. De term ‘laptoptrainer’ viel geregeld.

Vlemmings werd op jonge leeftijd afgekeurd als profvoetballer, waarna hij al op 22-jarige leeftijd het trainersvak in dook. Hij was negen jaar werkzaam in de jeugdopleiding van PSV en was vervolgens hoofdtrainer bij FC Eindhoven. Later werkte hij als assistent bij NAC Breda en Feyenoord. Hij trok naar het buitenland en ging werken bij AEK Larnaca, waarna hij op de zestiende plaats eindigde met Excelsior in de Jupiler League. In 2013 tekende hij een vijfjarig contract bij Roda JC als technisch manager, maar dat werd geen succes. Na de degradatie stapte hij op.

Update 8 mei 10.24 – Go Ahead stelt opvolger Maaskant aan: ‘Vernieuwen, durven, presteren’

Go Ahead Eagles heeft de aanstelling van Leon Vlemmings maandagochtend bevestigd op de clubwebsite. De nieuwe trainer tekent voor twee jaar in Deventer. “Een geweldige club”, noemt Vlemmings zijn nieuwe werkgever. “Het stadion, de fans, het shirt, de historie. Een club die leeft, broeit en waar altijd iets gebeurt. Maar tijdens de gesprekken die ik heb gevoerd met de leiding van de club heb ik ook een goed beeld gekregen van de visie die er ligt. Een visie die helemaal aansluit bij mij als trainer en persoon: vernieuwen, durven, presteren, geen uitdaging uit de weg gaan.”