De Jong hinkt op twee gedachten: ‘In de zomer is niets uit te sluiten’

Luuk de Jong kijkt terug op een teleurstellend seizoen bij PSV en zag zondag tegen FC Groningen hoe de talentvolle Sam Lammers een punt redde voor de Eindhovenaren. Laatstgenoemde kwam als invaller binnen de lijnen als vervanger van de geblesseerde Jürgen Locadia en drukte meteen zijn stempel. Lammers dacht ook nog de winnende te maken, maar deze werd afgekeurd.

De Jong verloor zijn basisplaats onder trainer Phillip Cocu. In Groningen verscheen hij weer aan de aftrap, maar wist hij het niet niet te laten bollen. "Voor Sam vind ik het persoonlijk mooi dat hij hier scoort. Een prima gozer, die zich al een tijdje aandient op de trainingen", reageert De Jong in gesprek met het Eindhovens Dagblad. De aanvoerder van de Eindhovenaren erkent dat hij een slecht seizoen heeft gedraaid. "Ik baal er zelf ook van, maar wil ook revanche. Op dit moment ben ik alleen met PSV bezig. In de zomer is niets uit te sluiten, maar volgend seizoen wil ik dolgraag weer het niveau van de vorige twee jaren zien te halen."

Lammers is op zijn beurt blij dat hij zijn stempel heeft kunnen drukken in het eerste elftal. Dat deed hij dit seizoen al veelvuldig bij Jong PSV in de Jupiler League. Hij zijn nabije toekomst er uit ziet, is voor hem nog een vraagteken. "Ik begin met veel energie straks aan de voorbereiding en dan zien we hoe het loopt. En als ik bij Jong PSV speel, ga ik er ook voor. Ik hou van wedstrijden spelen, waar dan ook.”