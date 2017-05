Cruijff: ‘Net als bij Ajax is er teveel feest en gedoe rond de club geweest’

Feyenoord had de landstitel zondag voor het grijpen, maar door de 3-0 nederlaag op bezoek bij Excelsior staat het kampioenschap op losse schroeven. Aanstaande zondag krijgt de ploeg van Giovanni van Bronckhorst een herkansing tegen Heracles Almelo. Jordi Cruijff verwacht dat de Rotterdammers hun les hebben geleerd op Woudestein en komend weekend alsnog kampioen worden.

De koploper van de Eredivisie had zich zondag bij winst kampioen mogen noemen. Maar na rust ging het in tijdsbestek van tien minuten volledig mis voor Feyenoord en kreeg het drie doelpunten om de oren. “Soms is een flinke tik nodig om de ogen weer open te krijgen. Wat Feyenoord tegen Excelsior is overkomen is pijnlijk, maar de club krijgt wel een herkansing”, schrijft Cruijff in zijn column voor De Telegraaf. “Met weliswaar nog meer druk dan nu al het geval was, maar wat dat betreft moeten ze zich vasthouden aan het beeld van het afgelopen seizoen. Dat van een stabiele groep, die steeds na een tegenslag terug weet te komen. Het zou daarom niet des Feyenoords zijn als er twee keer achter elkaar van een te kloppen tegenstander wordt verloren.”

De tegendoelpunten van Excelsior werden zondag met luid gejuich ontvangen in Amsterdam, waar Ajax geen kind had aan Go Ahead Eagles (4-0). “Intussen zal Ajax zich twee keer achter de oren krabben. De ploeg heeft vooral tijdens de eerste maanden onnodige punten gemorst”, aldus Cruijff. “Een jong elftal en een nieuwe trainer, het heeft even geduurd voordat ze het voetbal konden spelen dat ze voor ogen hadden. Daarbij moesten ze op drie fronten strijden en is er nog steeds de kans dat de club het seizoen met lege handen moet afsluiten.”

Cruijff schrijft dat Ajax en Feyenoord allebei onder grote druk staan. En dat terwijl beide clubs de bovenliggende partij zijn met oog op de aankomende wedstrijden. “Ajax met een fantastische 4-1 voorsprong op Lyon en Feyenoord staat nog altijd een punt voor. Wat dat betreft heeft Ajax na de 2-0 tegen Schalke z’n les geleerd. Ervaren hoe het werkt als het een keer heel goed is gegaan”, aldus Cruijff. “De vraag is of Feyenoord ook in staat is om dit mentaal op te brengen. Net als bij Ajax is er teveel feest en gedoe rond de club geweest en net als met Ajax dreigt het fout te gaan. En net als Ajax zit Feyenoord nu in de verlenging. Net niet uitgeschakeld en met een herkansing op zak. Ajax zou zich tegen Schalke juist toen herpakken, Feyenoord kan dat nu ook doen.”