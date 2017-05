Maandag, 8 Mei 2017

Ajax heeft voorkeur voor uitreiking kampioensschaal

Tom Starke plakt er nog een jaar aan vast. De 36-jarige doelman van Bayern München gaat zijn contract met een jaar verlengen. (BILD)

Lamine Koné lijkt ondanks de degradatie van Sunderland in de Premier League actief te blijven. De verdediger is namelijk in beeld bij Crystal Palace, West Ham United en West Bromwich Albion. (Daily Mail)

Ajax denkt aan Jean-Paul Decossaux als uitreiker van de schaal in het geval van een Amsterdams kampioenschap. De drie andere kandidaten, Michael van Praag, Hans van Breukelen en Gijs de Jong, spraken eerder hun voorkeur voor Feyenoord uit. (De Telegraaf) De drie andere kandidaten, Michael van Praag, Hans van Breukelen en Gijs de Jong, spraken eerder hun voorkeur voor Feyenoord uit.

Juan Carlos Unzué wordt bij Barcelona genoemd als mogelijke opvolger van Luis Enrique, maar kan ook elders aan de slag. Celta de Vigo ziet in de assistent een goede vervanger van Eduardo Berizzo. (Cadena SER)

Valencia heeft de eerste gesprekken met zijn mogelijke nieuwe hoofdcoach achter de rug. Voormalig Villarreal-coach Marcelino is in beeld om de vertrekkende interim-trainer Voro af te lossen. (AS)