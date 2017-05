‘Zijn komst was bepalend voor Ajax, hij is de beste aankoop’

Ajax won vorige week in eigen huis met 4-1 verrassend ruim van Olympique Lyon en kan het klusje aankomende donderdag in Frankrijk definitief klaren. Als de Amsterdammers die return overleven, staan zij voor het eerst in ruim twintig jaar weer in een Europese finale. Volgens Bert van Marwijk zijn deze goede prestaties deels op het conto van Peter Bosz te schrijven.

“Hij verdient de internationale lof. Ajax speelt heel aantrekkelijk”, analyseert de bondscoach van Saoedi-Arabië bij Studio Voetbal. Een zomerse aanwinst is volgens Van Marwijk echter ook cruciaal geweest: “Maar ook de aankoop van Hakim Ziyech was bepalend. Ze hebben nu een speler die alleen maar diepte ziet. Elke actie is vooruit. De beste aankoop.”

Van Marwijk zag dat Ajax het in de beginfase niet eenvoudig had tegen les Gones. De Fransen creëerden een aantal kansen, maar waren volgens de voormalige bondscoach van het Nederlands elftal ook te gemakzuchtig: “Daarna vallen uit het niets twee goals en speelde Ajax fantastisch.”