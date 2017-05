‘Kampioenschap Spartak Moskou levert FC Twente minstens half miljoen op’

Spartak Moskou werd zondagavond wegens de nederlaag van Zenit Sint-Petersburg tegen Terek Grozny zonder zelf in actie te komen kampioen en dat nieuws werd niet alleen in de Russische hoofdstad met gejuich begroet. De Telegraaf meldt namelijk dat FC Twente er financieel ook niet op achteruit gaat.

Bij de transfer van Quincy Promes naar de Russische grootmacht werden, naast de vaste transfersom van 11,5 miljoen euro, namelijk ook een aantal bonussen bedongen. Een daarvan is dat de Tukkers een extra som tegemoet kunnen zien als Promes zich met Spartak plaatst voor de Champions League. Nu het kampioenschap een feit is, mag Twente zeker een half miljoen euro tegemoet zien.

Twente schoot zichzelf in 2015 overigens bijna in de voet wat betreft deze bepaling. De leiding van de club nam in dat jaar contact op met Spartak om te vragen of de Russen de laatste termijn van de transfersom eerder wilden overmaken. In ruil voor die deal, die door de Moskovieten werd afgeslagen, zou Twente dan afzien van deze bonus. De clubleiding verdiept zich overigens nog wel in de details voordat het definitief durft te juichen.