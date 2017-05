‘Giovanni van Bronckhorst deed ook niks, ik had hem opgesteld’

Feyenoord ging zondagmiddag verrassend onderuit tegen Excelsior en moet het behalen van de landstitel zodoende een week uitstellen. De Rotterdammers moeten dan in eigen huis wel van Heracles Almelo winnen. Bert van Marwijk denk dat de anticlimax in Kralingen een goede les is geweest voor zijn oude ploeg.

“Ze hebben bijna geen speler die in deze situatie is geweest. De druk werkte enorm verlammend. Maar dit is zo'n goede les. Ze moeten nu in de spiegel kijken en dit niet nog een keer laten gebeuren”, analyseerde de bondscoach van Saoedi-Arabië bij Studio Voetbal.

Pierre van Hooijdonk was vooral geschrokken van de gelatenheid op het veld: “Geen enkele keer gingen spelers tekeer tegen elkaar. Niemand pakte eens iemand bij de strot. Giovanni van Bronckhorst deed ook niks om iets te bewerkstelligen.” Volgens de oud-spits had de trainer voor aanvoerder Dirk Kuyt moeten kiezen: “Ik had Dirk opgesteld.” Dat wordt beaamd door Van Marwijk, die stelt dat de routinier vanwege de schorsing van Tonny Vilhena tegen Heracles sowieso speelt.