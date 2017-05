‘We gaan spelers van Heracles geen iPhone beloven, dat vind ik zo dom’

Door de onverwachte nederlaag die Feyenoord zondagmiddag leed bij Excelsior komt de strijd om de landstitel aan op de laatste speelronde. De Rotterdammers nemen het, met een punt voorsprong op Ajax, in De Kuip op tegen Heracles Almelo, terwijl Ajax naar Willem II moet. Joël Veltman is echter niet van plan om Heracles een extra beloning in het vooruitzicht te stellen.

“Nee, we gaan de spelers van Heracles geen iPhone beloven. Dat vind ik zo dom. Al heeft dat vorig jaar PSV wel geholpen, daar niet van. Heracles speelt nog ergens om, dus moeten we van hun kracht uitgaan. En dan moeten wij ook nog maar eens winnen bij Willem II”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

Veltman weet nog hoeveel druk er vorig seizoen op de wedstrijd tegen De Graafschap stond. De Amsterdammers speelden toen op de laatste speeldag gelijk en zagen PSV er met de schaal vandoor gaan: “Je zag tijdens de bekerfinale tussen AZ en Vitesse ook dat simpele ballen de lucht in werden geschoten. En vaak kiezen spelers ook voor meer zekerheid. Je blokkeert misschien een beetje, omdat je niet durft.”