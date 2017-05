‘Dan hoor je dat Feyenoord niet tegen de druk kan, wat een onzin’

Feyenoord ging zondagmiddag, in wat de kampioenswedstrijd had kunnen zijn, verrassend onderuit bij Excelsior. De Rotterdammers hebben met een voorsprong van een punt op Ajax de titelstrijd echter nog wel in eigen hand en kunnen het klusje aankomend weekend in de eigen Kuip klaren. Heracles Almelo is dan de tegenstander en volgens Willem van Hanegem moet dat geen onoverkomelijk probleem vormen voor de koploper.

“Het wordt zeker geen makkie. Het wordt zelfs moeilijk zat. Ik vind Heracles een vervelende ploeg om tegen te spelen. Die kunnen aardig voetballen”, schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Maar laten we Heracles niet groter maken dan ze zijn. Hun beste wedstrijden spelen ze op hun eigen kunstgras. Bovendien zal het toch niet zo zijn dat Feyenoord 33 speeldagen bovenaan staat, maar dan alsnog op de 34ste speeldag geen kampioen wordt. Zoiets bestaat gewoon niet. Feyenoord mag de titel nu echt niet meer weggeven.”

Van Hanegem spreekt van een collectieve wanprestatie en een dikverdiende nederlaag tegen buurman Excelsior. Hij gelooft echter niet dat dit te wijten is aan kampioensdruk: “Wat je hoort na zo'n onverwachte nederlaag van Feyenoord: Dat ze niet tegen de druk kunnen, Dat de spelers te veel stress voelen bij het grote verlangen van de fans. Dat soort dingen... Wat een onzin zeg. Feyenoord moet zich nu echt geen complex laten aanpraten.”