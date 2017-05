Ajax-uitblinker Sánchez verrast door prijs: ‘Dit betekent veel’

Davinson Sánchez is in zijn eerste jaar bij Ajax meteen in de prijzen gevallen. De Colombiaan kreeg zondag te horen dat hij door de supporters van de Amsterdamse club bekroond is met de ‘Rinus Michels Trofee’ voor de beste speler van het jaar. De twintigjarige Colombiaan is erg trots op de uitverkiezing.

“Het komt wel als een verrassing voor me, want we hebben een geweldige selectie. Ik beschouw mezelf als een van het team. Ik maak er deel van uit en ik werk om de gezamenlijke doelen te behalen”, laat hij weten via de officiële kanalen van zijn club. “Een individuele prijs zoals deze heb ik te danken aan het werk van het team in het veld en het vertrouwen dat ik sinds mijn komst heb gekregen. Ik probeer aan de verwachtingen van mijn teamgenoten en die van de fans te voldoen.”

Sánchez, die in de zomer voor vijf miljoen over kwam van Atlético Nacional en inmiddels in verband wordt gebracht met clubs als Barcelona, geeft aan dat hij hard werkt om aan de verwachtingen te kunnen voldoen: “Deze prijs betekent veel voor me.” Kasper Dolberg viel eveneens in de prijzen. De Deen is uitgeroepen tot het grootste talent.