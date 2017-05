Lyon gelooft in stunt: ‘Zo beginnen de verhalen van grote Europese clubs’

Olympique Lyon staat na een 4-1 nederlaag in Amsterdam donderdag voor de schier onmogelijke opdracht om Ajax de weg naar de finale van de Europa League te versperren. Les Gones kenden zondagavond met een knappe comeback tegen Nantes, die uitdraaide op een 3-2 overwinning, een goede generale en coach Bruno Génésio acht zijn ploeg niet compleet kansloos.

“Donderdag zullen we nog meer gefocused moeten zijn op afvallende ballen en we moeten evenwichtiger reageren bij balverlies. We moeten ook de steun van het publiek optimaal gebruiken”, liet hij weten via de officiële kanalen van zijn club. “We hebben laten zien dat we drie keer kunnen scoren in een wedstrijd en situaties om kunnen draaien. We moeten hetzelfde laten zien als aan het einde van deze wedstrijd. De verhalen van grote Europese clubs beginnen met immense uitdagingen. Het is aan ons om ons daar op voor te bereiden.”

Mathieu Valbuena denkt eveneens dat de wedstrijd tegen Nantes een goede voorbereiding is op de Europa League-kraker: “Dan hebben we een dubbel doel. We spelen een finale tegen Ajax en kunnen geschiedenis schrijven voor de club. We moeten geloven in een goed resultaat, dat doet iedereen.”