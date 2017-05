‘KNVB is rond met Advocaat over contract tot november’

Dick Advocaat lijkt de enige overgebleven kandidaat voor het bondscoachschap van het Nederlands elftal en volgens het Algemeen Dagblad is de kogel nu ook definitief door de kerk. Het medium meldt op zondagavond dat de KNVB en de huidige trainer van Fenerbahçe tot een akkoord zijn gekomen.

Advocaat zet in eerste instantie zijn krabbel onder een contract dat loopt tot november 2017. Als Oranje er in slaagt om zich te plaatsen voor het WK in Rusland, zal hij ook de eindverantwoordelijkheid hebben tijdens dat toernooi. Aangezien het lang niet zeker is dat Nederland van de partij zal zijn in Rusland, kan het dus zo zijn dat de samenwerking slechts beperkt blijft tot een aantal maanden.

Technisch directeur Hans van Breukelen komt naar verwachting woensdag met definitief uitsluitsel over het contract van Advocaat, dat nog wel getekend moet worden. De trainer zal daarbij overigens niet zelf aanwezig zijn: hij richt zich volledig op zijn werkzaamheden in Istanbul. Dit betekent zeer waarschijnlijk ook dat hij bij de eerstvolgende interland van Oranje, op 31 mei tegen Marokko, nog niet op de bank zal zitten. Hij is er naar verwachting wel bij voor de wedstrijden tegen Ivoorkust en Luxemburg, die begin juni worden afgewerkt.