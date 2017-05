Bosz krijgt advies voor ‘Lyon’: ‘Tete is veel getalenteerder dan Veltman’

Wim Kieft vindt dat Peter Bosz er goed aan doet om donderdag tegen Olympique Lyon vast te houden aan zijn opstelling van de eerste ontmoeting. Ajax zegevierde met 4-1 en Kenny Tete had een basisplaats als rechtsback. Zondag stond Joël Veltman op die positie tegen Go Ahead Eagles, maar het zou 'eerlijk' zijn om Tete in Frankrijk weer in te zetten.

"Het is zo duidelijk geweest dat je met de ploeg van woensdag zo goed hebt gepresteerd, dat ik daar niet aan zou sleutelen. Dat zou niet eerlijk zijn naar Tete toe. Als speler geeft hij ook wat terug aan de coach", vertelt Kieft zondagavond bij Ziggo Sport. Of Bosz daar ook echt voor gaat kiezen, betwijfelt Kieft. "Die trainers zijn ook ego's. Hij roept het hele jaar dat hij voor Veltman gaat, terwijl ik duidelijk zie dat Tete veel getalenteerder is dan Veltman."

"Of Bosz zo halsstarrig zal blijven? Niks menselijks is hem vreemd, uiteindelijk", aldus Kieft. Ook tafelgenoot Youri Mulder vindt dat Tete het vertrouwen moet krijgen in de returnwedstrijd van de halve finale van de Europa League. "Bosz moet gaan kiezen op de rechtsbackpositie: Tete of Veltman. Ik zeg dat hij Tete moet kiezen, met Jaïro Riedewald als linksback."