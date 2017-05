AS Roma houdt huis in San Siro ondanks uitblinkende Donnarumma

AS Roma heeft de tweede plek in de Serie A heroverd op Napoli. Op bezoek bij AC Milan waren de manschappen van Luciano Spalletti een maat te groot: 1-4. Milan blijft zesde staan na het puntverlies en liet een goede kans liggen op aansluiting met de top vijf. Roma staat op zeven punten van koploper Juventus, met nog drie wedstrijden voor de boeg.

Door toedoen van Gianluigi Donnarumma bleef de achterstand voor rust beperkt tot 'slechts' 0-2. De jonge doelman van Milan onderscheidde zich met twee fantastische reddingen. Na zestien minuten strekte Donnarumma zich na een afstandsschot van Diego Perotti, om de bal vervolgens met zijn vingertoppen tegen de paal te tikken. De stand was toen al 0-1 voor Roma. Bij een 0-2 stand, in minuut 38, verwerkte Donnarumma een bal opnieuw tegen de paal na een uiterste krachtsinspanning. Roma counterde razendsnel en het schot was van Radja Nainggolan, maar de keeper lag in de weg.

De doelpunten kon Donnarumma echter niet voorkomen. Tweemaal wist Dzeko de doelverdediger te verrassen. Bij de eerste treffer combineerde de competitietopscorer met Mohamed Salah en op die manier baande Roma zich een weg door de Milanese defensie. Uiteindelijk plaatste Dzeko de bal op fraaie wijze in de kruising. De 0-2 viel uit een corner: Dzeko kwam voor zijn man en kopte bij de eerste paal binnen. De Bosniër werd de eerste speler van Roma die minstens 27 keer in een Serie A-seizoen scoorde sinds Enrique Guaita dat deed in het seizoen 1934/35. Roma, overigens zonder de geschorste Kevin Strootman, rustte met een comfortabele voorsprong.

Halverwege de tweede helft kwam Dzeko oog in oog te staan met Donnarumma, maar de spits liet na zijn hattrick te completeren. Hij schoot naast en daardoor bleef Milan geloven in een comeback. Dat geloof werd een kwartier voor tijd versterkt door de aansluitingstreffer van Mario Pasalic. De middenvelder kopte binnen bij de tweede paal, nadat een hoekschop met het hoofd werd verlengd door Lucas Ocampos. Roma stelde echter al gauw weer orde op zaken. Stephan El Shaarawy, ex-speler van Milan, controleerde de bal aan de rand van het strafschopgebied en krulde fraai raak in de bovenhoek. Daniele De Rossi bepaalde de eindstand vanaf elf meter, nadat Gabriel Paletta zijn vierde rode kaart van het seizoen kreeg. Hij ontnam Salah een scoringskans.